Псковички могут заранее узнать об онкозаболевании будущего ребёнка

14:23, 15 февраля 2021, ПАИ

Детский врач-хирург, врач-онколог Сергей Истомин в эфире проекта ПАИ-live 15 февраля назвал способы ранней диагностики онкологических заболеваний у детей.

По его словам, сейчас в медицине существует уже целая отрасль, которая может помочь родителям заранее понять, есть ли вероятность рождения больного ребёнка. «Это генетическое предварительное консультирование, если в семье были случаи таких болезней, специалисты с высокой долей вероятности, исследовав геном родителей, предположат развитие тех или иных опухолей у будущего ребёнка», – сказал специалист.

Кроме того, он отметил, что существуют специальные скрининги для беременных — это также может помочь выявить возможные заболевания у ребёнка. Сергей Истомин считает, что после рождения ребёнка в первые три месяца необходимо сделать ему УЗИ, что тоже сильно повышает шанс выявления опухолей.

«У детей зачастую онкологии носят скрытый характер, так как они часто не могут сформулировать свои жалобы, если ребёнок младше 5 лет», – добавил гость эфира.