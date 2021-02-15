Псковский врач: В ближайшее время победить рак не получится

14:40, 15 февраля 2021, ПАИ

В ближайшее время победить рак не получится, признал в эфире ПАИ-live врач-хирург Псковской областной детской клинической больницы, врач-онколог Сергей Истомин.

«Но наука развивается, появилось больше способов лечения: это и высокодозная химиотерапия, и трансплантация стволовых клеток, что очень хорошо увеличило показатели выживаемости», – отметил Сергей Истомин.

Специалист добавил, что опухоль головного мозга может проявляться в простом беспокойстве ребёнка. На это тоже следует обратить внимание. «Для точной диагностики понадобится более сложное оборудование, которое у нас, к счастью, уже есть, есть и МРТ, и компьютерная томография», – рассказал медик, призвав родителей детей с онкологическим диагнозом не отчаиваться, а тщательно выполнять рекомендации лечащего врача.