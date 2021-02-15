Шанс на спасение: о детской онкологии в Псковской области – ПАИ-live с Сергеем Истоминым

13:49, 15 февраля 2021, ПАИ

Детский врач-хирург Псковской областной детской клинической больницы, врач-онколог Сергей Истомин стал гостем ПАИ-live в понедельник, 15 февраля.

Ежегодно 15 февраля многие страны отмечают Международный день борьбы с раком у детей. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. Основная цель проведения Дня – повышение уровня информированности медицинских работников и общественности об успехах и проблемах детской онкологии.

Несмотря на активные исследования, современная медицина не может назвать точные причины появления злокачественных заболеваний у детей. Установлены только предпосылки возникновения раковых опухолей, к которым относят генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия (загрязнение окружающей среды), а также патологии плода в период внутриутробного развития.

О ситуации в детской онкологии в Псковской области в эфире ПАИ-live рассказывает Сергей Истомин.