Четыре очага коронавируса действуют в Псковской области
Четыре очага коронавируса действуют в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Вспышка в бежаницкой аптеке снята с учёта Роспотребнадзора. «Всего на 15 февраля в Псковской области остаются активными 4 очага: отделение временного пребывания Дедовичской районной больницы, Свято-Введенский женский монастырь Островского района, Яммская школа и отделение нарушения мозгового кровообращения в Великолукской межрайонной больнице», - уточняют авторы канала.