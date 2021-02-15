Ученые: Британский штамм коронавируса более смертоносный

15:06, 15 февраля 2021, ПАИ

Специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, новый штамм на 30-70% более смертоносный и на 35-45% легче передается от человека к человеку. В основу исследования легли данные по случаям течения COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона.

Как отметили ученые, более точные показатели летальности штамма VUI-202012/01 и причины можно будет установить только после дальнейших изучений материалов.

По предварительной информации, повышенный риск смерти носителя «британского штамма» связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении. Пациенты тяжелее переносят заболевание.