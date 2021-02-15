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Общество

Список получателей маткапитала предлагают расширить

Фото ПАИ.

В Госдуму поступил законопроект, в котором говорится о выплатах материнского капитала на третьего и последующих детей, поделился в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

Инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Главной целью внесения дополнений является улучшение демографической ситуации в стране. В первую очередь выплаты будут производиться в регионах, где появилась проблема снизившейся рождаемости. Перечень регионов с низкой рождаемостью определяется самим правительством. В среднем выплаты будут в размере 100-150 тысяч рублей. Размер максимальной выплаты должен составить 503 237 рублей, уточняется в документе.

Выплату денег предлагается производить с 1 января 2022 года семьям, ранее не воспользовавшимся правом на материнский капитал, следует из пояснительной записки. Также выплаты будут производиться мужчинам, ставшим усыновителями третьего или последующего ребенка, учитывая, что раньше они не пользовались такой поддержкой.

По словам Нилова, данная программа имеет позитивные последствия, поэтому неоднократно продлевалась. Он добавил, что эта программа поможет решить вопрос улучшения жилищных условий.


 

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