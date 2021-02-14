XIII областная Спартакиада учащихся стартовала в Псковской области
После длительного перерыва в проведении соревнований среди школьников, вызванного введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции, начались соревнования XIII областной Спартакиады учащихся. В минувшие выходные состоялись первые зональные соревнования спартакиады, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортподготовки Псковской области.
Итоги зональных соревнований по баскетболу среди команд девушек, проводившихся 13 февраля.
Зона 1
1 место – Гдовский район
2 место – Стругокрасненский район
3 место – Псковский район
Зона 2
1 место – Локнянский район
2 место – Порховский район
3 место – Дновский район
Зона 3
1 место – Островский район
2 место – Себежский район
3 место – Опочецкий район
Зона 4
1 место – Куньинский район
2 место – Невельский район
3 место – Великолукский район
В полуфинальных соревнованиях примут участие команды-победительницы зональных соревнований: Гдовский, Островский, Локнянский и Куньинский районы.
Итоги зональных соревнований по волейболу среди команд юношей, проводившихся 14 февраля.
Зона 1
1 место – Печорский район
2 место – Палкинский район
3 место – Псковский район
Зона 2
1 место – Порховский район
2 место – Гдовский район
Зона 3
1 место – Пыталовский район
2 место – Островский район
Зона 4
1 место – Себежский район
2 место – Опочецкий район
3 место – Пушкиногорский район
Зона 5
1 место – Пустошкинский район
2 место – Локнянский район
3 место – Бежаницкий район
Зона 6
1 место – Невельский район
2 место – Усвятский район
3 место – Куньинский район
В полуфинальных соревнованиях примут участие команды-победительницы зональных соревнований: Печорский, Порховский, Пыталовский, Себежский, Пустошкинский, Невельский районы.