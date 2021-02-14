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Спорт

XIII областная Спартакиада учащихся стартовала в Псковской области

После длительного перерыва в проведении соревнований среди школьников, вызванного введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции, начались соревнования XIII областной Спартакиады учащихся. В минувшие выходные состоялись первые зональные соревнования спартакиады, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортподготовки Псковской области.

Итоги зональных соревнований по баскетболу среди команд девушек, проводившихся 13 февраля.

Зона 1

1 место – Гдовский район

2 место – Стругокрасненский район

3 место – Псковский район

Зона 2

1 место – Локнянский район

2 место – Порховский район

3 место – Дновский район

Зона 3

1 место – Островский район

2 место – Себежский район

3 место – Опочецкий район

Зона 4

1 место – Куньинский район

2 место – Невельский район

3 место – Великолукский район

В полуфинальных соревнованиях примут участие команды-победительницы зональных соревнований: Гдовский, Островский, Локнянский и Куньинский районы.

Итоги зональных соревнований по волейболу среди команд юношей, проводившихся 14 февраля.

Зона 1

1 место – Печорский район

2 место – Палкинский район

3 место – Псковский район

Зона 2

1 место – Порховский район

2 место – Гдовский район

Зона 3

1 место – Пыталовский район

2 место – Островский район

Зона 4

1 место – Себежский район

2 место – Опочецкий район

3 место – Пушкиногорский район

Зона 5

1 место – Пустошкинский район

2 место – Локнянский район

3 место – Бежаницкий район

Зона 6

1 место – Невельский район

2 место – Усвятский район

3 место – Куньинский район

В полуфинальных соревнованиях примут участие команды-победительницы зональных соревнований: Печорский, Порховский, Пыталовский, Себежский, Пустошкинский, Невельский районы.

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