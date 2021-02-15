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Общество

Посвященное годовщине вывода войск из Афганистана мероприятие состоялось в гдовской библиотеке

В Гдовской районной библиотеке имени Льва Малякова прошли традиционные мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода войск из Афганистана. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

На встречу со школьниками библиотекари пригласили воинов-интернационалистов. В Гдовском районе их сейчас проживает 30 человек. Принять участие в мероприятии смогли не все. На встрече выступили директор учреждения Ольга Скрябина и заведующая детской библиотекой Наталья Клевцова.

Слова благодарности и пожелания всего наилучшего сказали воинам заместитель главы Гдовского района Вячеслав Белов, глава городского поселения «Гдов» Ольга Галахова, председатель Совета ветеранов Вера Кабанова.

Кроме того, на праздничной встрече выступили ученики 9 «Б» класса гдовской школы и артисты Центра досуга и культуры.

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