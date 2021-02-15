На исправительные работы отправится стругокрасненский браконьер за незаконную ловлю рыбы

16:52, 15 февраля 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе местного жителя приговорили к 200 часам исправительных работ за незаконную ловлю рыбы с помощью тока. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ночь с 11 на 12 ноября этого года мужчина вышел на лодке на озеро Щирское в деревне Бровск и выловил 58 рыб с помощью электротока. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока, способом массового истребления водных биологических ресурсов).

Приговор суда не вступил в законную силу.