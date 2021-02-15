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Общество

Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове

Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове. Сейчас специалисты заняты работами по расчистке и реставрации находок из Мстиславского (шестого) раскопа, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

В работе у реставраторов находятся весы, обнаруженные во время раскопок одного из погребений.

Торговый инвентарь находился в деревянном футляре с кожаной крышкой. «Это отдельный предмет заботы реставраторов, так как дерево сохранилось гораздо хуже металла и потребовало больше времени и усилий по консервации. По краю чашек и коромыслу идёт точечный орнамент, создавая единый стиль оформления», - обратили внимание археологи.

Подробнее о более ранних находках из Мстиславского раскопа можно прочитать в серии материалов.

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