О значении и традициях Сретения Господня – в интервью с иеромонахом Анастасием

17:48, 15 февраля 2021, ПАИ

15 февраля православные отмечают один из двунадесятых великих праздников – Сретение Господне. Чем значим для всего христианского мира этот праздник, почему его называют встречей Ветхого и Нового Завета, в чём его смысл, в эфире ПАИ-live рассказал насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий.

О значении праздника

– Сегодня хороший повод – Сретение Господне. Что это за праздник, что он означает?

– Сретение – это встреча. Местом этой встречи был Иерусалимский храм. 40 дней назад мы встречали Рождество. Спаситель пришел в этот мир, Бог воплотился, его встречали тогда пастухи, овечки и ангелы. Прошло 40 дней, и по традиции первого ребёнка мужского пола, который рождался в семье, нужно было принести в Иерусалимский храм и посвятить Богу. Ради выполнения этой традиции Иосиф Обручник и Дева Мария отправились с младенцем Иисусом в Иерусалимский храм. Сейчас у нас храмов много, тогда он был один – самый большой в Иерусалиме, там хранились иудейские святыни. И вот они приходят в храм, и, по некому внушению от Бога, приходит туда старец по имени Симеон. Старец был необыкновенный – предание говорит о том, что он прожил чуть ли не несколько сотен лет. Он был одним из переводчиков, которые переводили Ветхий Завет с древнееврейского на греческий язык. Перевод называется Септуагинта. Перевод на церковнославянский делался именно с этого перевода, с греческого языка. Он переводил пророчество Исаии о том, что се дева во чреве примет и родит сына. И он никак не мог понять, как это дева, которая не знала мужа, может родить сына. И думал: «Ну, заменю я слово «дева» на слово «жена». И тут ему явился ангел и сказал, что нельзя этого делать, и ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь исполнения пророчества. И он жил ожиданием того, что придет долгожданный Мессия, которого ожидали пророки.

Что это было за ожидание Спасителя? После того как Адам и Ева согрешили, человечество отпало от Бога, была нарушена связь между Богом и человеком, порвалась некая пуповина, нить. Эта связь образуется через божественную энергию, которая называется благодать. Тогда люди к благодати не приобщались. После того как они умирали, они шли дружно в ад. В аду было местечко, где праведники ожидали спасителя и не мучались, как остальные грешники. Называлось оно лоно Авраамово. И они жили чаянием пришествия Спасителя – и люди, которые умерли и уже попали в ад, и живущие, особенно среди иудеев. Потому что они знали эти пророчества, было предречено, что среди иудеев явится тот Спаситель, который спасёт не только иудейский народ, но и всё человечество от этой греховной порчи, потери связи с Богом. И эта связь будет восстановлена, и рай будет открыт.

И для Симеона это было двойное ожидание. С одной стороны, этого ждал весь народ, вся вселенная, а с другой – лично он сам. Потому что, не увидев Спасителя, он не мог умереть. Но это не такая радость умереть, когда ты мучаешься и хочешь побыстрее, как некоторые старые люди. Для него это было переходом в жизнь вечную, потому что он был верным Богу человеком, ожидал, когда Спаситель призовёт его в блаженный мир жизни вместе с Богом.

По внушению от Бога он приходит в Иерусалимский храм и видит его младенца Иисуса. И после этого он произносит ряд знаковых пророчеств, которые говорят о том, что будет дальше происходить в евангельской истории.

О пророчествах Симеона

– Что это за пророчества?

– Он видит младенца Христа, естественно, Иосиф и Мария ничего не подозревают, не знают Симеона, не знают, что он скажет. И он произносит слова, которые сейчас оформлены в богослужебную молитву «Ныне отпущаеши раба Твоего» – то есть ты отпускаешь раба твоего. Он говорит о том, что вместе с младенцем Иисусом пришёл свет миру. То есть мир сидел во тьме язычества, а сейчас свет общения с Богом пришёл к нему. И он говорит о том, что этот младенец будет в падении и восстании многих – положение многих людей изменится в связи с его пришествием. И он будет предмет пререкания – люди будут спорить о нём, будут распри, вражда в связи с появлением его на свет. Ну и, как мы видим в Евангелии, часть людей последовала за Христом, а часть – кричала «Распни!» и всё-таки добилась распятия.

И сегодня так же происходит: люди, которые встречают Бога, поляризуются. Человек вынужден определяться: он с Богом или нет. Свет божий, правда божья обличает жизнь человека и непрозрачно намекает, что не всё в его жизни по-божьи. И его начинает мучить совесть. В зависимости от того, хочет ли он эту совесть заглушить и остаться при прежнем образе жизни или же, наоборот, хочет он последовать правде божьей, – реакция человека будет разной. Сегодня мы видим разную реакцию на христианство, ценности, Библию, содержание Евангелия. Кто-то встречается с этой правдой и говорит, что, пока какие-то чудеса не явят и наглядно не докажут, я не буду верить. Или с пеной у рта доказывает, что описанные там события невозможны и никакими законами не объясняются.

Почему такая реакция? Если бы человеку было просто всё равно, он бы жил своей жизнью и не обращал на это внимания. Есть люди другой религии, я же не доказываю им, что они не правы. А если человек агрессивно и активно реагирует, это значит, что его задевает, жжет. Это говорит о том, что пророчество сбывается до сих пор.

А Пресвятой Богородице он (Симеон) говорит о том, что оружие пройдёт ей душу. Ту боль, которая ей предстоит, когда она будет видеть, что её сына распинают на кресте, он предвозвестил еще тогда.

– Старец Симеон оказался еще и социологом, политологом, если говорить современным языком.

– Он был пророк. База данных социологов и политологов, на основе которых они делают свои прогнозы, чуть более скудна, чем у Симеона. У него источником информации был сам Бог.

О разнице между Ветхим и Новым Заветом

– Когда говорят, что Сретение – это встреча Ветхого и Нового Завета, это и имеется в виду соприкосновение языческого мира и нового христианского?

– Ветхий Завет – это отнюдь не языческий мир. Языческий мир – это мир людей, которые вместо Бога начали почитать силы природы, камешки, деревья, выдуманных божков каких-нибудь, не самого творца вселенной. Ветхий Завет – это договор между человеком, который верен Богу, и Богом. Бог говорит человеку: «Ты будешь мне верен, а я тебя буду защищать. Это договор был с Адамом и Евой, с Ноем, Авраамом. Последний наиболее известный: «Если ты и твои потомки будете мне верны, то я буду вас оберегать, потомство у тебя будет многочисленным, и среди твоего потомства родится спаситель человечества. Задача Ветхого Завета, как говорит апостол Павел, – задача детоводителя ко Христу. Надо было избранный народ воспитать, чтобы он не уклонился в язычество, чтобы их чистота и вера в Бога были настолько высокими, чтобы могла родиться Пресвятая Богородица и через неё мог воплотиться Спаситель. И дальше это сокровище общения с Богом распространилось бы на весь мир, не только на один народ.

Почему встречается Ветхий Завет и Новый Завет: в первой ситуации был один храм в Иерусалиме, необходимость приносить жертвы, куча всяких ограничений, которые отделяют израильский народ от язычников, невозможность прямого общения с Богом, отсутствие благодати божьей. А после начались иные взаимоотношения – Новый Завет. При этом Ветхий не отрицается. Младенец Христос исполняет ветхозаветное правило – он приходит в храм. И он не отменяет Ветхий Завет, а наоборот, раскрывает то, что было заложено в его глубинное содержание. Если до этого грубое человечество воспитывалось из язычества для того, чтобы принять Бога, то теперь через пришествие Спасителя возводится на невиданные до того высоты. Если человек сам того захочет. Бог становится доступен, и мы можем принимать от него большую помощь через эту благодать. То есть Анна и Симеон – представители Ветхого Завета, а Христос принесёт с собой Завет Новый.

О традициях и символах

– Какие традиции в Сретение Господне есть в православном мире?

– Как и на другой двунадесятый праздник, мы вспоминаем евангельские события, идём в храм, исповедуемся и причащаемся. Это самая главная традиция. Кроме того, есть такая традиция, достаточно поздняя, если не ошибаюсь, XVII века, – освящать свечи. Есть в требнике отдельный чин освящения не обычных, а сретенских свечей. Свет во откровение языков – свет пришёл в мир, и свечи его символизируют. Просто такая благочестивая традиция. Нельзя сказать, что эти свечи святее обычных освящённых свечей.

– Есть сретенские особенные иконы. На одной из них изображена свеча, как символ Сретения.

– В каком-то смысле да, один из символов. Это свет, который просвещает все народы, он явился в мир, и мы его встречаем.