Полистовский заповедник приглашает на фольклорный фестиваль «Накануне Купалы»

12:55, 02 июля 2026, ПАИ

5 июля в деревне Гоголёво Локнянского района пройдёт фольклорный фестиваль «Накануне Купалы», посвящённый одному из самых красивых народных праздников лета. Гостей ждут традиционные купальские обряды, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, народные игры и семейный отдых на фоне русской деревни, рассказали ПАИ в Полистовском заповеднике.

Праздник начнётся в 14:00 в атмосферном деревенском Доме культуры, где Локнянский народный театр покажет для юных зрителей спектакль «Сундук с сюрпризом».

В 13:00 в местной церкви пройдёт чтение акафиста, храм будет открыт до 15:00.

С 15:00 начинают работу основные площадки фестиваля на территории кордона Полистовского заповедника. Здесь пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых, экологические занятия, интерактивные игры проекта «Айда с нами», йога на природе, ремесленная ярмарка и угощение. Будет действовать фотозона, для свободного посещения свои двери откроет музей крестьянского быта. Для гостей праздника будет организовано катание на вездеходах заповедника.

Концертную программу в 15:00 откроет народный коллектив «Псковский цирк». Затем на сцену выйдут фольклорные ансамбли «Скобари» (г. Новоржев), «Вольница» (д. Махново), «Веснушки» (д. Ущицы), а также творческие коллективы Локнянского культурно-досугового центра.

Главной темой фестиваля станут традиции праздника. Гости смогут принять участие в плетении венков, народных играх и молодецких забавах. По погодным условиям в 17:00 состоится большой купальский костер с хороводами, а в 17:30 участники фестиваля отправятся к реке Хлавице, чтобы вместе пустить по воде венки – один из самых узнаваемых и красивых купальских обрядов.

Фестиваль «Накануне Купалы» – это возможность провести летний день всей семьей, познакомиться с локальной народной культурой, принять участие в старинных обрядах и открыть для себя природу Полистовского края.

Вход свободный.