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Общество

Хороводы, ярмарка и угощения: фестиваль «Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе

Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» пройдёт в деревне Васильево Палкинского района 18 июля, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Фото из группы Псковского областного центра народного творчества в соцсети «ВКонтакте»

В программе фестиваля, который начнётся в 13:00, запланированы концерт фольклорных коллективов, демонстрация традиционных подворий с угощениями по старинным рецептам, мастер-классы по разным ремёслам (гончарное дело, плетение из лозы, вышивка, роспись), интерактивные зоны с воспроизведением этапов сенокоса (кошение, ворошение, сбор сена в копну), дефиле в народных костюмах и массовый хоровод.

Также будет работать ярмарка местных фермерских продуктов и изделий народных промыслов. «Это не просто праздник, это возможность прикоснуться к живой истории, почувствовать себя частью большого, дружного сообщества, объединённого любовью к своим корням», – отметили организаторы фестиваля.

К участию приглашаются делегации организаций и учреждений Псковской области, фольклорные и творческие коллективы, мастера ДПИ, предприниматели, фермеры и другие жители и гости Псковской области и других регионов, желающие прикоснуться к народной культуре. Заявки принимают до 10 июля 2026 года по адресу: Палкино, улица Островская, 14 или по электронной почте dosugpalkino@yandex.ru.

Расходы на проезд и питание участников оплачивает направляющая сторона, организационные расходы несут устроители. Все творческие коллективы и семейные подворья будут отмечены дипломами и памятными подарками.

Мероприятие организует администрация Палкинского муниципального округа, Псковский областной центр народного творчества и Палкинское районное досуговое объединение с целью возрождения народных традиций и организации семейного досуга.

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