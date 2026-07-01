Живая вода и купальский фудкорт: народные гулянья пройдут в Опочке 6 июля

16:30, 01 июля 2026, ПАИ

Народное гулянье «Ночь живой воды», посвящённое Дню Ивана Купалы, пройдёт в Опочке 6 июля. Об этом сообщается в официальном канале администрации Опочецкого муниципального округа на платформе MAX.

Праздничная программа развернётся на территории городского вала. Гостей ждут с 20:00 до 23:00. В программе – народные обряды, традиционные игры и гадания. Для участников будет организована работа купальского фудкорта и тематических мастер-классов.

Финальным аккордом вечера станет праздничная дискотека. Мероприятие рассчитано на возрастную категорию зрителей старше шести лет.

Кроме того, 4 июля псковичей и гостей региона приглашают в поездку в музей-усадьбу Николая Римского-Корсакова в деревне Вечаша, где гостей ожидает встреча праздника Ивана Купалы. 5 июля пройдёт фольклорный фестиваль «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике.