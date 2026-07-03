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Общество

Кинотеатр под открытым небом появится в центре Пскова

В Псковской области определились с ключевыми площадками летнего проекта «Псковские каникулы». В частности, у библиотеки имени И. И. Василёва организуют кинотеатр под открытым небом, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Видео рабочей встречи опубликовано в канале главы региона Михаила Ведерникова в MAX.

Планируется проводить в том числе вечерние киносеансы, рассчитанные на зрителей всех возрастов. «Киносеансы ориентированы на широкую аудиторию: площадка подходит для семейного посещения, прийти можно вместе с детьми. В программе запланированы как дневные, так и вечерние показы», – отметила Ольга Тимофеева.

Кроме того, с 30 июля по 2 августа там пройдёт фестиваль‑реконструкция в стиле 60–70‑х годов. Гостей ждёт серия интерактивных площадок – подобный формат в регионе реализуют впервые.

Ранее Ольга Тимофеева рассказала, что площадки проекта будут оформлены в едином стиле.

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