Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов

17:16, 15 февраля 2021, ПАИ

15 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов. В общероссийский День памяти глава региона посетил мемориальный комплекс в Пскове и возложил цветы к плитам с именами военнослужащих Псковского гарнизона, погибших при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Ранее у монумента в сквере у Дома офицеров по традиции собрались ветераны-афганцы, родственники погибших в Афганистане бойцов и жители города. Памятной дате был посвящен митинг «Живая память сердец» и концертная программа «Колокола памяти — Афганистан», которая в этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, прошла в онлайн-формате.

Комплекс мероприятий, приуроченных к 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сегодня прошел и в других муниципальных образованиях. К памятнику воинам-интернационалистам возложены цветы и в Великих Луках. В Острове к дате приурочены тематическая программа «Эхо Афганской войны» и митинг у памятного знака. Сразу несколько мероприятий пройдет в районных Домах культуры Порховского района.

В Локнянской центральной районной библиотеке организована выставка «Афганистан. Без права на забвение», а также прошел урок мужества «Пароль — «Афган».

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны.