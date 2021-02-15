1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников

17:26, 15 февраля 2021, ПАИ

1,2 млрд рублей необходимо на газификацию населенных пунктов и домовладений в Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на онлайн-совещании о газификации регионов, сообщает ТАСС.

Пока темпы газификации области в 3 раза ниже общероссийских, это означает, что региону потребуется 48 лет, чтобы выполнить эту работу.

В регионе расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю Псковская область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. По данным «Газпрома», уровень газификации региона составляет 44,2%, что существенно ниже среднероссийского значения в 70,1%. По данным псковских чиновников, регион газифицирован на 54,5%.

«Несмотря на приложенные усилия, темпы газификации отстают от среднероссийских. Если в целом по стране рост составил порядка 3%, у нас добавился всего 1%. Основной причиной этого являются нерешенные вопросы строительства распределительных сетей и подведение газа непосредственно к домовладениям. За период с 2011-го по 2020 год у Псковской области накопились обязательства в размере 1,2 млрд рублей. А финансовые возможности региона позволяют выделять ежегодно не более 25 млн рублей», - уточнил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что в условиях бюджетного дефицита и предельного размера госдолга «увеличение расходов на эти цели не представляется возможным». «В дополнение к этому еще 800 млн рублей необходимо предусмотреть в рамках новой пятилетней программы. И такие расходы для нашего региона являются неподъемными», - уточнил губернатор.

Он отметил, что за последние 15 лет уровень газификации Псковской области вырос в 1,6 раза. При этом на реализацию региональной программы газификации было направлено 1,3 млрд рублей из областного бюджета. Уровень газификации вырос с 33% до 54,5%, но и сейчас из 26 муниципальных образований газифицированы только 15.

Ведерников пояснил, что темпы газификации региона снизились из-за роста просроченной дебиторской задолженности муниципальных предприятий. «С 2017 года основные усилия администрации были направлены на решение этой проблемы. В июне 2019 года мы подписали новый десятилетний план-график погашения просроченной задолженности в сумме почти полмиллиарда рублей. Этот график мы строго соблюдаем, и на 1 января 2021 года сумма долга снизилась до 354 млн рублей», - отметил Ведерников. В начале 2020 года псковские чиновники сообщали о том, что задолженность Псковской области перед «Газпромом» составляет более 800 млн рублей.

Губернатор также добавил, что благодаря существенному снижению долгов перед «Газпромом» в регионе возобновился ряд социальных программ, которые реализует компания. «В декабре прошлого года мы утвердили новую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации региона. И более того, возобновилась реализация программы «Газпром - детям». Уже в этом году будет построено 11 пришкольных стадионов. По новой программе магистральные трубопроводы будут протянуты во все районные центры региона, инвестиции запланированы в объеме 8,4 млн рублей», - сказал глава региона.

Ведерников добавил, что стоимость за подведение газа к домовладению составляет от 100 тыс. рублей, а в ряде случаев достигает 1 млн рублей. «Жителям небогатого региона такие деньги найти сложно. А учитывая, что мы граничим с Европой, где газифицированы практически все приграничные населенные пункты, для местных жителей видеть такую разницу больно и обидно. Комплексное решение вопроса подключения домовладений позволит существенно и в сжатые сроки нарастить темпы газификации. По нашим расчетам, если будут построены все распредсети, предусмотренные обязательством региона до 2020 года, уровень газификации вырастет на 2%», - заявил губернатор.

По его оценке, если власти региона выполнят все работы в рамках запланированной с «Газпромом» программы, то процент газификации региона сможет достичь 61,5%. «Чтобы выйти на среднероссийский уровень, дополнительно к этому потребуется еще 3 млрд рублей», - добавил глава региона.

В 2020 году председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что Псковская область станет пилотным регионом, где будет реализована новая концепция газификации субъектов России. В декабре прошлого года «Газпром» объявил о том, что увеличит инвестиции в газоснабжение и газификацию Псковской области в 8,3 раза - до 8,463 млрд рублей в 2021-2025 годах. Соответствующая пятилетняя программа уже подписана. Согласно документу, региональные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 12,2 тыс. домовладений, 63 котельных и предприятий.

При этом «Газпром» построит в Псковской области семь газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) и около 650 км межпоселковых газопроводов, включая связку между ГРС «Великие Луки» и «Новосокольники». Будут созданы условия для газификации 28 населенных пунктов в 13 районах области, в том числе в девять районов - Гдовский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Стругокрасненский и Усвятский - сетевой газ придет впервые.

С 2005 по 2018 год «Газпром» построил в регионе 15 газопроводов, два из которых - в 2018 году. Сейчас компания ведет сооружение двух новых газопроводов. Они позволят газифицировать поселок Кунья, деревню Шедяково, поселок Дубрава-1 Великолукского района, деревню Корнилово, Ущицы Куньинского района, деревню Вышгородок Пыталовского района.