Пскович отсудил деньги у туроператора за испорченный отдых в Турции

18:27, 15 февраля 2021, ПАИ

Судебные приставы Петербурга помогли жителю Пскова получить компенсацию за испорченный отдых в Турции. Об этом рассказала сегодня «Фонтанка». Заявленный туроператором пятизвездочный отель встретил туриста разваленным номером, отсутствием воды и электричества и ужасной кухней.

Как сообщает 15 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, в июне 2019 года житель Пскова, заключив договор об оказании туристических услуг с турагентством и туроператором из Петербурга, поехал в Анталию. Согласно договору, жить он должен был в пятизвездочном отеле по системе «всё включено», но сразу же по прибытии с отелем начались проблемы. В номере отсутствовали полотенца, туалетная бумага, датчик пожарной сигнализации, мини-бар и питьевая вода, зато имелись разбитая мебель и грибок. Из розеток торчали оголенные провода, в душевой кабине не закрывались дверцы, телефон, телевизор, кондиционер и холодильник не работали.

Качество еды в отеле тоже не соответствовало заявленному, а ассортимент был скуден: туристов кормили жареными яйцами со скорлупой, испорченными овощами и жареной курицей с перьями. В один из дней ужина и вовсе не было — без объяснения причин. Не дождались жильцы и аниматоров, дискотек и музыки. Более того, три дня из десяти в отеле не было электричества и технической воды в номерах.

Вскоре выяснилось, что «пятизвездность» отеля никак не подтверждена: заведение не сертифицировано. Просьбы туриста переселить его в другой отель и администраторы, и представители туроператора проигнорировали. Вернувшись после испорченного отдыха домой, мужчина отправился в суд.

Псковский городской суд встал на сторону туриста и постановил взыскать с туроператора в его пользу сумму, заплаченную по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Итоговая сумма превысила 96 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании поступил в Калининский РОСП ГУФССП России по Петербургу. Судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства, вскоре деньги списали с банковского счета фирмы и перевели взыскателю.