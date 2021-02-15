0
21:06
Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать
20:09
Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже
19:32
Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина
18:13
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
17:26
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
17:22
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
17:16
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
Еще новости
Общество

Минобороны показало видео с танковых учений в Псковской области

Учения уже завершились. Смотрите видео. Скрин видеокадра


На полигоне «Струги Красные» завершилось тактическое учение с боевой стрельбой танковых подразделений Псковского гвардейского соединения ВДВ. Минобороны опубликовало видео с этих учений.

Танкисты ВДВ оказали огневую поддержку наступлению в ходе учения с десантно-штурмовыми подразделениями в Псковской области. По замыслу эпизода танковая рота была придана десантно-штурмовому батальону на БМД-4М для помощи в ликвидации условного противника, закрепившегося на опорном пункте. В ходе стрельб танкисты из штатного вооружения танков Т-72Б3 поразили появляющиеся и движущиеся наземные и воздушные мишени на расстоянии до 1,4 км.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать
15 февраля 2021
Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать
Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже
15 февраля 2021
Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже
Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина
15 февраля 2021
Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
15 февраля 2021
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
15 февраля 2021
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
15 февраля 2021
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
15 февраля 2021
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове
15 февраля 2021
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове

Идет загрузка...