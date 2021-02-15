В областной библиотеке открылась фотовыставка в память о павших бойцах 6-й роты и бригады спецназа ГРУ

19:48, 15 февраля 2021, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась фотовыставка, посвящённая памяти павших бойцов 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ и 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщила администрация Псковской области. Это первое мероприятие в рамках проведния памятных региональных дат на территории региона.

На 16 стендах, расположенных в фойе учреждения, разместились архивные фотоматериалы, которые рассказывают о событиях тех дней. Вход на выставку свободный, ознакомиться с экспонатами может каждый желающий при соблюдении противовирусных требований. Экспозиция будет размещена до 21 февраля.

Книжные выставки, посвящённые подвигам псковских разведчиков и десантников, также подготовлены краеведческим отделением Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Напомним, 21 год назад, 21 февраля 2000 года, три разведгруппы 2-й бригады специального назначения ГРУ вступили в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, военнослужащие приняли бой. В этот день погибли 25 псковских разведчиков.

Позднее, 1 марта 2000 года, в неравном бою на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

В Псковской области 21 февраля и 1 марта – региональные даты памяти о павших во время проведения контртеррористической операции бойцах подразделений, базирующихся в Пскове. Проведение мероприятий текущего года обсуждалось на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.