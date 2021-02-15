Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже

20:09, 15 февраля 2021, ПАИ





Прославившийся на всю страну памятник Аленке останется в Воронеже: бизнесмен Евгений Хамин на своей странице в Facebook рассказал, что объект установят в будущем парке скульптур сити-парка «Град» города-спутника «Солнечный». Об этом рассказал канал «Рен ТВ».

«Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. «Другие города» хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок. И чужого не надо», - написал девелопер.

Скандально известную скульптуру продали на аукционе за 2,6 млн рублей. Первоначальная цена лота составляла 1 млн рублей. По предварительным данным, памятник выкупила Елена Осипова, которая является учредителем сети фитнес-клубов «Триэль» группы компаний Хамина, пишет «Коммерсантъ».

Скульптуру Аленке установили по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря - в честь девушки, которая, по преданию, основала населенный пункт. Ее потом, по легенде, убил разбойник Кудеяр. Арт-объект напугал местных жителей, а пользователи Сети окрестили его «памятником русской смерти». В итоге местные власти приняли решение демонтировать памятник.