Команда псковских десантников стала победителем первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу

20:32, 15 февраля 2021, ПАИ

В спорткомплексе «Старт» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялся розыгрыш первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу, сообщил «Первый Псковский». Всего в турнире приняло участие 12 команд, представляющих все соединения воздушно-десантных войск, а также 242 учебный центр и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Турнир проводился в два этапа, в ходе которых было сыграно 33 матча.

На первом этапе команды были поделены на 2 группы. В первой группе сыграли команды из Пскова, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска и Омска, во второй группе встречались команды из Новороссийска, Ульяновска, Камышина, подмосковных Кубинки и Медвежьих Озер, а также курсанты РВВДКУ.

По итогам групповых турниров в полуфиналах встретились команды Псковского и Улан-Удэнского соединений, а в другой паре выявляли сильнейшего представители Новороссийского и Тульского соединений.

Обыграв в финальном поединке команду Новороссийских десантников, первый Кубок командующего ВДВ по мини-футболу завоевала команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Вторыми стала команда из Новороссийска. Третье место у Тульских десантников.

Кроме того, были определены победители в отдельных номинациях.

Победителям был вручен Кубок командующего Воздушно-десантными войсками и золотые медали. Также всем победителям и призерам, кроме медалей, были вручены памятные дипломы и призы.