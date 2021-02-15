0
21:06
Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать
20:09
Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже
19:32
Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина
18:13
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
17:26
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
17:22
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
17:16
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
Еще новости
Общество

Команда псковских десантников стала победителем первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу

Победителям был вручен Кубок командующего Воздушно-десантными войсками и золотые медали. Фото 1pskov.tv

В спорткомплексе «Старт» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялся розыгрыш первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу, сообщил «Первый Псковский».  Всего в турнире приняло участие 12 команд, представляющих все соединения воздушно-десантных войск, а также 242 учебный центр и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Турнир проводился в два этапа, в ходе которых было сыграно 33 матча.

На первом этапе команды были поделены на 2 группы. В первой группе сыграли команды из Пскова, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска и Омска, во второй группе встречались команды из Новороссийска, Ульяновска, Камышина, подмосковных Кубинки и Медвежьих Озер, а также курсанты РВВДКУ.

По итогам групповых турниров в полуфиналах встретились команды Псковского и Улан-Удэнского соединений, а в другой паре выявляли сильнейшего представители Новороссийского и Тульского соединений.

Обыграв в финальном поединке команду Новороссийских десантников, первый Кубок командующего ВДВ по мини-футболу завоевала команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Вторыми стала команда из Новороссийска. Третье место у Тульских десантников.

Кроме того, были определены победители в отдельных номинациях.

Победителям был вручен Кубок командующего Воздушно-десантными войсками и золотые медали. Также всем победителям и призерам, кроме медалей, были вручены памятные дипломы и призы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать
15 февраля 2021
Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать
Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже
15 февраля 2021
Страшную Алёнку выкупил местный бизнесмен. Статуя остаётся в Воронеже
Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина
15 февраля 2021
Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
15 февраля 2021
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
15 февраля 2021
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
15 февраля 2021
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
15 февраля 2021
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове
15 февраля 2021
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове

Идет загрузка...