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Общество

Псковский драматический театр приглашает на спектакль, на котором вам захочется подпевать

Сцена из спектакля. Фото Псковский драматический театр
 

17 и 18 февраля в 19 часов в Псковском драматическом театре покажут лирическую комедию «Соседи» – об этом сообщает театральный сайт.

Дело в том, что в спектакле звучат хиты из репертуара Леонида Утёсова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко.

Это искромётная комедия о самоотверженных соседях, дружно отстоявших свой  старый дом, о любви молодого и застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя захватывает водоворотом страстей.

«Соседи» – ностальгическая история с преувеличениями из реалий советской действительности, как в старом фильме про любовь, написанная тремя неунывающими драматургами-одесситами – Георгием Голубенко, Леонидом Сущенко и Валерием Хаитом.

У пьесы «Старые дома», по которой поставлен спектакль «Соседи», славная история, она игралась во многих театрах страны. Пьеса была написана в 1976 году и, естественно, отражает жизнь такой, какой она виделась авторам в те времена, когда до перестройки было ещё далеко, а коммунизм, как известно, был уже не за горами. И всё же авторам кажется, что именно сегодня особенно важно разобраться, всё ли из нашей прошлой жизни следует оставить или стоит что-нибудь всё-таки взять с собой в наше очередное светлое будущее?

Поэтому спектакль «Соседи» – это светлая и добрая история, где есть много юмора, вдохновенная игра актёров и любимые всеми песни. Вы обязательно будете подпевать актёрам! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Театр драмы. Псков

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