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Общество

Снегопад 16 февраля предвещает дождливое лето

16 февраля почитают двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, — Анну и Симеона, сообщает calend.ru.

Симеон Богоприимец — благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исаии, он усомнился в словах «дева во чреве примет и родит сына». И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.

С преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.

Есть и третье название — Починки. Оно родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — ездовой и пахотной. В этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют»; «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю да борону столетнюю». Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой» также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой.

Для этого праздника варили особое кушанье — саламату. Так называлось распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. По этому поводу говорили: «Приехала саламата на двор — расчинай починки».

Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями — лето будет дождливым.

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