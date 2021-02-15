Журналистка из Пскова собрала в соцсети полмиллиона рублей на штраф

22:02, 15 февраля 2021, ПАИ

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева за три часа собрала полмиллиона рублей, необходимых ей на оплату штрафа по делу об «оправдании терроризма», рассказал сайт полит.ру. Светлана сама написала об этом на своей странице в Facebook.

«Сумма на штраф уже есть! Имейте в виду, теперь все дарения – уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ [внесён Минюстом в реестр иноагентов. — Прим. ред.] (и, возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся)», – написала Прокопьева.

Поскольку Светлана Прокопьева не может пользоваться своими банковскими счетами, так как оказалась в реестре Росфинмониторинга как обвиняемая по «террористической» статье, «дарения» собирали на счёт её матери.

5 февраля 2019 года в отношении Светланы Прокопьевой возбудили дело об оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стала её колонка, посвящённая теракту в здании ФСБ в Архангельске, который в октябре 2018 года совершил 17-летний местный житель. В тексте она допустила, что подростка могли спровоцировать репрессивные действия со стороны государства.

Обвинение потребовало для Прокопьевой шесть лет колонии.