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Мошенник из Псковской области продавал пенсионерам «чудо-фильтры» для воды

Мошенник из Псковской области продавал пенсионерам в Ленинградской области «чудо-фильтры» для воды почти за 22 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

11 февраля 74-летняя пенсионерка из Луги обратилась в полицию с заявлением о том, что в её квартиру пришли двое неизвестных мужчин и женщина, которые представились сотрудниками водоснабжающей организации и установили фильтр для воды за 21 900 рублей. Через какое-то время женщина поняла, что настойчивые мошенники обманули ее.

Спустя несколько минут после обращения пенсионерки полицейские остановили автомобиль BMW с псковскими номерами. В салоне находились 25-летний житель посёлка Бежаницы Псковской области, 28-летний петербуржец, 34-летний житель Боровичей и 23-летняя жительница одной из деревень Смоленской области. Выяснилось, что задержанные являются менеджерами коммерческой фирмы и не имеют никакого отношения к водоснабжению.

По данному факту возбуждено уголовное по части 2 статьи  159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны.

У полиции есть основания полагать, что указанные граждане могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в Ленинградской области. Сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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