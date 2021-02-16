Псковская область вошла в число регионов с наименьшим числом больных ВИЧ

07:26, 16 февраля 2021, ПАИ

Наиболее благополучными российскими регионами по заболеваемости ВИЧ названы Псковская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Кировская, Липецкая, Сахалинская, Тамбовская области, Республики Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Чувашия и Забайкальский край. Данные об этом по итогам 2019 года опубликовал фонд «Нужна помощь».

Самыми неблагополучными российскими регионами, согласно рейтингу, являются Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым.

В Иркутской области в 2019 году зафиксировано 51 033 человека, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Кемеровской — 54 390, в Ленинградской — 25 114, в Оренбургской области — 29 803, в Крыму — 21 836.

На конец 2019 года 59,9% людей, живущих с ВИЧ, состояли на диспансерном учете — такие пациенты находятся под наблюдением врачей, проходят необходимые тесты и могут получать терапию. Около 74% от всех состоящих на учете пациентов получали терапию в 2019 году. Если считать от общего числа людей, живущих с ВИЧ в России, это 44%.

По официальным данным, в 2019 году в России было зарегистрировано 1 068 839 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 30 сентября 2020 года их число выросло до 1 097 182.

Россия входит в пятерку стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ и занимает первое место в Европе.