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Общество

Министерство транспорта опубликовало новые правила перевозки домашних питомцев

Два документа потребуется для перевозки четвероногих друзей. Фото spbtourkit

 

Для того чтобы перевозить своих животных, пассажиру потребуется оформить накладную и приложить справку от ветеринара. Министерство транспорта РФ опубликовало официальный документ. Правила о накладной и ветеринарных сопроводительных документах распространяются на перевозку всех видов животных. Документы пассажир может предоставлять как в печатном, так и в электронном виде.

Но если документы электронные, то в накладной нужно указать номер документа и штрих-код из федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС).

Проводник обязан обеспечить четвероногих пассажиров специальными кормами и иметь дополнительные запасы воды, рассчитанные на весь путь следования с учётом двухдневного запаса на случай задержки из-за форс-мажора. 

Для крупного скота предусмотрена отдельная погрузка на специальных платформах. О том, что пассажир повезёт с собой крупных животных, он должен сообщить перевозчику за сутки до отправления поезда. Перевозка диких зверей регулируется по особому договору между перевозчиком и владельцем животного.

Если среди животных начинается эпидемия, то сотрудники поезда сообщают об этом в ближайшее отделение ветеринарной службы.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года, а зарегистрирован сегодня.

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