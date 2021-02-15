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Экономика

Россия вошла в десятку стран по заработку фрилансеров

Россия вошла в десятку стран по заработку фрилансеров. Как сообщает газета «Известия», объем этого рынка в 2020 году превысил 41 млрд долларов. Такие оценки привела PwC в исследовании внештатной занятости.

Оборот глобального рынка фриланса по итогам 2020-го, согласно оценкам PwC, составил 6,5 трлн долларов. Он будет расти примерно по 16% в год и к 2025-му достигнет почти 14 трлн. Российский сегмент этого вида занятости будет увеличиваться опережающими темпами: ежегодно на 20%, через пять лет он достигнет 102 млрд долларов.

Прогнозируется, что четверть российских компаний планируют заместить фрилансерами до 30% работников. Бизнесу нужен доступ к широкой экспертизе и снижение издержек на фонд оплаты, а спрос на внештатную занятость будет расти за счет уменьшения доли трудоспособного населения и повышения привлекательности работы по запросу. В условиях сужения рынка, компании будут искать новые способы найти людей под решение проектных задач: нанять в штат подходящих сотрудников будет все сложнее и сложнее.

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