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Общество

Расширен список требований к безопасности автомобиля на техосмотре

В МВД России прописали несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра, пишет ТАСС со ссылкой на новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Теперь водители не смогут пройти техосмотр в случае, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Также подлежит проверке стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Автобусы необходимо оснастить тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Также не получится пройти техосмотр в случае, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, не хватает хотя бы одного болта или гайки для крепления дисков и ободьев колес.

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