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Общество

За ловлю рыбы электротоком жителя Стругокрасненского района отправили на обязательные работы

Жителя Стругокрасненского района привлекли к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2020 года мужчина вышел на лодке «Казанка» в акваторию озера Щирское в деревне Бровск Стругокрасненского района. Там он при помощи электротока выловил 58 рыб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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