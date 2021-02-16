За ловлю рыбы электротоком жителя Стругокрасненского района отправили на обязательные работы
Жителя Стругокрасненского района привлекли к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В суде установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2020 года мужчина вышел на лодке «Казанка» в акваторию озера Щирское в деревне Бровск Стругокрасненского района. Там он при помощи электротока выловил 58 рыб.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор суда не вступил в законную силу.