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Мужчина пострадал при пожаре в доме в Опочке

В Опочке при пожаре в доме пострадал мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

15 февраля в 18:28 в Опочке на улице Ленина загорелся жилой дом. Огнём повреждена кровля, а также потолочные перекрытия на кухне и в комнате, коридор выгорел по всей площади. 38-летний пострадавший мужчина был доставлен в Опочецкую межрайонную больницу с отравлением угарным газом. Предположительной причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти от огня два жилых дома с гаражом.

В этот же день в 13:07 в деревне Богданово Невельского района загорелась хозяйственная постройка, включающая в себя три сарая. Причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В 18:41 в деревне Анциферово Локнянского района сгорел жилой дом. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём хозяина дома. От огня спасены две хозпостройки и баня.

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