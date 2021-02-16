Пропавшего 40-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
В Псковской области разыскивают пропавшего 40-летнего мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
С 11 февраля местонахождение Владимира Рылина неизвестно. Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.