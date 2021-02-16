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Общество

Пропавшего 40-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

В Псковской области разыскивают пропавшего 40-летнего мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

С 11 февраля местонахождение Владимира Рылина неизвестно. Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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