Спиртное пытался украсть пскович на улице Труда

09:35, 16 февраля 2021, ПАИ

15 февраля в 15:13 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, который украл из магазина на улице Труда спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя и передали его в территориальный отдел полиции.