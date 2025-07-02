Двух человек эвакуировали при пожаре на улице Инженерной в Пскове

09:53, 02 июля 2025, ПАИ

Один пожар произошёл в Псковской области 1 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Инженерной в Пскове. С места пожара эвакуировали двух человек.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора. Для ликвидации пожара привлекались 15 специалистов и пять единиц техники.