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Общество

Двух человек эвакуировали при пожаре на улице Инженерной в Пскове

Один пожар произошёл в Псковской области 1 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Так, пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Инженерной в Пскове. С места пожара эвакуировали двух человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора. Для ликвидации пожара привлекались 15 специалистов и пять единиц техники.

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