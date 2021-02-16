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Два тайника с Marlboro обнаружили таможенники в грузовиках на границе в Пыталовском районе

В Пыталовском районе сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили в грузовиках два крупных тайника с сигаретами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской таможни.

Транспортные средства выезжали из Российской Федерации в Латвию. При изучении снимков, полученных при осмотре автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса, сотрудники таможни обнаружили подозрительные объекты. В итоге 490 пачек сигарет марки Marlboro прятали в покрышке, другой тайник с 80 пачками находился под пластиковой обшивкой торпеды.

«Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП России. Назначены товароведческие экспертизы. Табачные изделия, сокрытые от таможенного контроля, изъяты», - отметили в ведомстве.

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