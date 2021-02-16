Нетрезвые водители попались полицейским в Пушкиногорском и Порховском районах

09:58, 16 февраля 2021, ПАИ

15 февраля в Пушкиногорском и Порховском районах полиция задержала нетрезвых водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в Пушкинских Горах в этот день около 12:00 на улице Новоржевской полицейские остановили для проверки автомобиль «Дэу Нексия». Выяснилось, что иномаркой управлял 43-летний житель Пушкиногорского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В деревне Лопатино Пушкиногорского района 44-летний житель Пушкинских Гор, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем УАЗ. Он признался в преступлении, возбуждено уголовное дело.

А в деревне Ямкино Порховского района 15 февраля правоохранители остановили для проверки ВАЗ-21099. За рулем легковушки находился нетрезвый 34-летний житель Новгородской области.