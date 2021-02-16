Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»

12:33, 16 февраля 2021, ПАИ

Региональные центры «Мой бизнес» создали всероссийское профессиональное сообщество – Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», целью которого является создание качественной экосистемы для развития предпринимательства. На днях концепция была представлена Минэкономразвития России и всем центрам «Мой бизнес» в онлайн-формате. Псковский регион одним из первых вступил в данное сообщество.

Необходимость в создании подобного «профсоюза» возникла еще в 2019 году, когда Минэкономразвития России организовало всероссийское обучение региональных команд центров «Мой бизнес», в котором приняло участие порядка 2 тысяч человек из 43 регионов страны. В ходе этого образовательного проекта участники пришли к выводу, что у каждого региона есть свои успешные кейсы по работе с предпринимателями и важно не «прятать» их друг от друга, а уходить от конкуренции, делиться опытом, чтобы выйти на качественно новый уровень работы с бизнесом, быть одной сплоченной командой с общими целями и идеями. Так сначала и появилось неформальное сообщество, которое впоследствии трансформировалось в Ассоциацию центров развития предпринимательства «Мой бизнес». Инициаторами, а впоследствии и первыми участниками, выступили Алтайский край, Калининградская и Челябинская области.

«Главными целями Ассоциации являются развитие и популяризация предпринимательства, разработка новых мер поддержки для бизнеса, а также усиление межрегионального сотрудничества. Кроме того, отдельными направлениями работы выделены повышение профессионального уровня специалистов институтов развития предпринимательства, создание единой информационной повестки, проведение совместных мероприятий», - рассказал Артур Юсупов, руководитель, председатель правления Ассоциации центров развития предпринимательства «Мой бизнес», генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.

Одна из ключевых идей сообщества – совершенствовать систему поддержки бизнеса таким образом, чтобы предприниматели не были привязаны территориально к региону, в котором осуществляют деятельность, а могли получить услугу, обратившись в любой центр «Мой бизнес» на территории страны.

Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» уже разработала программу работы с регионами на 2021 год. Так, среди ключевых мероприятий – проведение Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая пройдет в этом году в Калининграде и соберет порядка 500 участников из всех регионов Российской Федерации.

«Поддержка предпринимательства – одна из приоритетных задач нашего региона, и мы благодарны за оказанное нам доверие в части проведения Всероссийской конференции. Это серьезный шаг в части усиления межрегионального профессионального сотрудничества и обмена опытом. В рамках этого мероприятия уже запланирован ряд важных событий федерального уровня, таких как подведение итогов работы центров «Мой бизнес» в прошлом году и вручение специальной премии», - прокомментировал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

«За годы работы нашего центра «Мой бизнес» мы накопили большой опыт во многих направлениях государственной поддержки и понимаем, что теперь можем быть полезны не только на региональном уровне, но и на федеральном. Именно поэтому мы вступили в Ассоциацию, чтобы делиться опытом, получать новые знания, развивать предпринимательское сообщество, а также команду нашего центра, усиливать межрегиональные связи», - прокомментировала Анастасия Иванова, директор центра «Мой бизнес» Псковской области.

Концепцию Ассоциации презентовал в онлайн-формате ее руководитель, генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Артур Юсупов. Он рассказал, что на сегодняшний день членами Ассоциации стали уже 15 регионов, еще 14 находятся на стадии присоединения к сообществу. Предполагается, что членами сообщества до конца года станет не менее 50 регионов России.