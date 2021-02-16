Более 200 тысяч рублей лишился пскович после общения с мошенником по телефону

11:02, 16 февраля 2021, ПАИ

В Пскове местный житель лишился более 200 тысяч рублей после общения с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

10 февраля 50-летнему мужчине позвонил неизвестный гражданин. Под предлогом якобы предотвращения попытки мошеннических действий со стороны злоумышленников он снял с карты псковича 208 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

15 февраля по аналогичной мошеннической схеме 40 тысяч рублей с банковской карты лишилась 41-летняя жительница Гдова. Женщина тоже обратилась за помощью в полицию.