0
14:45
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
13:25
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
13:00
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
12:48
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
12:38
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
12:33
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
11:35
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Еще новости
Общество

Пригласительные билеты на концерт ансамбля песни и пляски ВДВ можно получить в кассе псковской филармонии

27 февраля Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России даст концерт «Шаг в бессмертие», посвященный Дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ. Концерт начнется в 18:00 в БКЗ Псковской областной филармонии. Вход на мероприятие свободный, пригласительные можно получить в кассе филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск начал свой творческий путь в 1937 году. Сегодня творческий коллектив возглавляет музыкант и дирижёр подполковник Владислав Твёрдый.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России является обладателем многих престижных международных и российских премий: лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии искусств Германии, лауреат III степени Всеармейского смотра-конкурса творческих коллективов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Центральное место в репертуаре ансамбля занимают произведения, имеющие непреходящую ценность: русские народные песни и танцы, русская и зарубежная классика, лучшие образцы военно-патриотической тематики.

Перед началом концерта «Шаг в бессмертие» можно будет ознакомиться с фотовыставкой, посвященной памяти военнослужащих, погибших в 2000 году в Чеченской Республике. Автор фотографий псковский журналист Олег Константинов. Также в фойе большого концертного зала филармонии будет представлена выставка детских рисунков.

Пригласительные в кассе БКЗ филармонии, улица Некрасова, 24. Телефон кассы: 8 (8112) 668-920. Режим работы кассы с понедельника по пятницу 11:00 - 20:00, суббота, воскресенье 11:00 - 19:00. Технический перерыв: 15:00 - 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
16 февраля 2021
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
16 февраля 2021
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
16 февраля 2021
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
16 февраля 2021
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
16 февраля 2021
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
16 февраля 2021
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
16 февраля 2021
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр
16 февраля 2021
Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр

Идет загрузка...