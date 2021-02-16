Пригласительные билеты на концерт ансамбля песни и пляски ВДВ можно получить в кассе псковской филармонии

11:17, 16 февраля 2021, ПАИ

27 февраля Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России даст концерт «Шаг в бессмертие», посвященный Дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ. Концерт начнется в 18:00 в БКЗ Псковской областной филармонии. Вход на мероприятие свободный, пригласительные можно получить в кассе филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск начал свой творческий путь в 1937 году. Сегодня творческий коллектив возглавляет музыкант и дирижёр подполковник Владислав Твёрдый.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России является обладателем многих престижных международных и российских премий: лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии искусств Германии, лауреат III степени Всеармейского смотра-конкурса творческих коллективов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Центральное место в репертуаре ансамбля занимают произведения, имеющие непреходящую ценность: русские народные песни и танцы, русская и зарубежная классика, лучшие образцы военно-патриотической тематики.

Перед началом концерта «Шаг в бессмертие» можно будет ознакомиться с фотовыставкой, посвященной памяти военнослужащих, погибших в 2000 году в Чеченской Республике. Автор фотографий псковский журналист Олег Константинов. Также в фойе большого концертного зала филармонии будет представлена выставка детских рисунков.

Пригласительные в кассе БКЗ филармонии, улица Некрасова, 24. Телефон кассы: 8 (8112) 668-920. Режим работы кассы с понедельника по пятницу 11:00 - 20:00, суббота, воскресенье 11:00 - 19:00. Технический перерыв: 15:00 - 16:00.