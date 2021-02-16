59 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 59 человек, пишет Telegram-канал Псковской области.
Общее количество заражённых в регионе достигло 30 923, выздоровело ещё 85 человек. Всего от коронавируса вылечились 19 827 человек, скончались 157 человек.
География распространения коронавируса:
Псков – 11203, Великие Луки – 5559, Бежаницкий район – 282, Великолукский район – 714, Гдовский район – 414, Дедовичский район – 589, Дновский район – 283, Красногородский район – 181, Куньинский район – 274, Локнянский район – 211, Невельский район – 1255, Новоржевский район – 291, Новосокольнический район – 775, Опочецкий район – 820, Островский район – 1513, Палкинский район – 333, Печорский район – 587, Плюсский район – 426, Порховский район – 977, Псковский район – 2609, Пустошкинский район – 262, Пушкиногорский район – 256, Пыталовский район – 222, Себежский район – 426, Стругокрасненский район – 293, Усвятский район – 130, иногородние (с 30.12.2020) – 38.