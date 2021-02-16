21 человек привился в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов

11:55, 16 февраля 2021, ПАИ

19 пожилых подопечных и два работника Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе привились от коронавируса. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель учреждения Юлия Васильева.

Среди них 101-летняя подопечная Эмилия Волтухова. Всего в интернате проживает 37 человек, но не все из них будут сейчас прививаться.

«Все прививаться не будут. Пациентов в первую очередь опрашивают, желают ли они привиться. К тому же некоторые уже переболели, что выясняется после теста на антитела, им прививка просто не нужна», - рассказала директор интерната.

Она также уточнила, что говорить о воздействии вакцины на организм пациентов еще рано. Но на данный момент все чувствуют себя хорошо. За пациентами наблюдают штатные медсестры и врачи. По словам Юлии Васильевой, давление, температура, общее состояние привитых в норме.

«Вакцинация не прекращается, остальные желающие будут привиты в среду или четверг», - рассказала руководитель интерната.



