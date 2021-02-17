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Общество

«ПсковАгроИнвест» при поддержке Россельхозбанка реализует стратегический для региона проект

При поддержке АО «Россельхозбанк» в Псковской области ООО «ПсковАгроИнвест» приступает к реализации стратегически важного для региона проекта: строительства животноводческого комплекса молочного направления. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей.   

Проект будет реализован в ближайшие три года. Планируется, что на выделенные средства будет введена в эксплуатацию молочная ферма роботизированного доения на 1920 голов коров и на 2086 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Плановая производственная мощность комплекса составит 20 160 тонн молока в год.

«Мы с большим оптимизмом поддержали строительство высокотехнологичного комплекса ООО «ПсковАгроИнвест», так как ввод в эксплуатацию молочной фермы станет значимым не только для Псковской области, но и для Северо-Запада в целом. Это позволит создать новые рабочие места, даст импульс развитию сельских территорий и жизни на селе», – подчеркнул директор Псковского РФ АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов. Руководитель предприятия Ирина Толмачева добавила, что в рамках инвестиционного проекта будет создано 60 рабочих мест.

«Сама по себе роботизация молочных ферм не столь нова: в России такие технологии появились более 10 лет назад, однако на сегодняшний день не более половины регионов имеют фермы с роботизированным доением. На территории нашего региона подобных ферм нет. Считаем, что за такими высокотехнологичными фермами будущее! Благодаря этому исчезает зависимость качества продукции от человеческого фактора, – подчеркнула Ирина Толмачева. – Для самого предприятия это будет ещё одно направление наряду с агрономией, свиноводством и мясопереработкой. Что даст возможность в дальнейшем расширить ассортимент собственной торговой марки «Деревня Соловьи» и добавить к уже заслужившей доверие у покупателей Псковской и Ленинградской областей большой линейке мясной, колбасной, деликатесной продукции собственного производства ещё и молочные продукты».

Как отметили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, по итогам 2020 года региональный филиал РСХБ вышел на первое место среди других финансовых организаций в рамках льготного кредитования по программам МСХ, как по инвестиционному, так и по краткосрочному кредитованию.

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