День студенческих отрядов празднуется в России

08:12, 17 февраля 2021, ПАИ

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов, пишет calend.ru. Праздник установлен в 2016 году указом президента РФ Владимира Путина.

В этот день в 2004 году в Москве состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодёжное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды». Сегодня это крупнейшая молодежная организация в России, координирующая временную трудовую деятельность студенчества и занимающаяся развитием спортивного, творческого потенциала молодежи, становлением её гражданского мировоззрения.

Российские студенческие отряды фактически являются правопреемниками всесоюзных студенческих строительных отрядов, которые существовали с 1959 по 1991 год включительно. Они участвовали в строительстве многих важных объектов.

Современные студотряды принимали участие в возведении объектов Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, космодрома «Восточный», Росатома.

В Псковской области также возрождаются отряды по разным направлениям деятельности.