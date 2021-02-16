Дмитрий Устинов назначен зампредседателя Псковского областного суда
Дмитрий Устинов назначен заместителем председателя Псковского областного суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Соответствующий указ от 15 февраля подписал президент России Владимир Путин. Дмитрий Устинов назначен на должность на шестилетний срок полномочий.
Дмитрий Устинов родился 11 октября 1976 года в деревне Качаново Палкинского района. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «юриспруденция». В 1993-2002 годах проходил службу в органах внутренних дел Псковской области. В декабре 2001 года был назначен мировым судьёй судебного участка № 12 в Палкинском районе. С апреля 2020 года он работал в статусе исполняющего обязанности заместителя председателя Псковского областного суда.