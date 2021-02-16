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Общество

Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области

В Псковской области открыт новый необычный туристический маршрут прогулки по изборским холмам на снегоступах. Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор идеи, изборский гид Данил Литвинцев.

Организаторы экскурсии превратили глубокий снег на холмах в Изборске из помехи в преимущество и предложили туристам красивейшие пути по снегу и льду, недоступные летом.

«Зима — красивое время, однако немногие знают, что с этой красотой делать: не все любят и умеют ходить на лыжах по целине, а без специальных приспособлений по глубокому снегу далеко не уйти — вот и остаются наши потрясающие по красоте просторы зимой практически безлюдными, отметил  Данил Литвинцев.  Мы предлагаем решение: нацепить на ноги снегоступы — специальные пластиковые платформы, не позволяющие ногам проваливаться в снег, и отправиться в поход по изборским холмам. По пути еще и узнать про историю этих мест — без лишних цифр и занудства. Первая группа из Петербурга, уже прошедшая на снегоступах солнечным февральским днем по Мальской долине, в полном восторге!».

Снегоступы — древнее изобретение. Плетенные из ивовых прутьев или сделанные из дерева, они были известны уже несколько тысячелетий назад в разных регионах — от Северной Америки до Кавказа. Однако сегодня используются высокотехнологичные изделия из морозоустойчивого пластика, оснащенные стальными альпинистскими кошками и выдвигающимися пяточными упорами, облегчающими подъем на крутые склоны. «Вокруг Изборска сложный рельеф, и самые красивые места, как правило, самые труднодоступные, поэтому у нас снегоступы для горной местности, которые делают зимние прогулки не только комфортными, но и безопасными». При этом каких-то специальных навыков для таких прогулок, в отличие от лыжных, не требуется, если умеете ходить, освоите и снегоступы», добавил Данил Литвинцев.

На снегоступах можно прогуляться по двум зимним маршрутам. В районе Изборского Городища со спуском по Мельничной балке — живописному «ущелью», и в Мальской долине с посещением одноименного монастыря и подъемом на главную видовую площадку района  холм в деревне Захново. Оба маршрута рассчитаны на 2-2,5 часа.

Для прогулок требуется лишь удобная зимняя одежда и теплая обувь размеров 36-45. Маленькие сборные группы — до 5 человек  формируются в Изборске по выходным и во второй половине дня в пятницу. Также гиды проводят индивидуальные походы в удобное для гостей время.

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