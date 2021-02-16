Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области

12:48, 16 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области открыт новый необычный туристический маршрут — прогулки по изборским холмам на снегоступах. Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор идеи, изборский гид Данил Литвинцев.

Организаторы экскурсии превратили глубокий снег на холмах в Изборске из помехи в преимущество и предложили туристам красивейшие пути по снегу и льду, недоступные летом.

«Зима — красивое время, однако немногие знают, что с этой красотой делать: не все любят и умеют ходить на лыжах по целине, а без специальных приспособлений по глубокому снегу далеко не уйти — вот и остаются наши потрясающие по красоте просторы зимой практически безлюдными, — отметил Данил Литвинцев. — Мы предлагаем решение: нацепить на ноги снегоступы — специальные пластиковые платформы, не позволяющие ногам проваливаться в снег, и отправиться в поход по изборским холмам. По пути еще и узнать про историю этих мест — без лишних цифр и занудства. Первая группа из Петербурга, уже прошедшая на снегоступах солнечным февральским днем по Мальской долине, в полном восторге!».

Снегоступы — древнее изобретение. Плетенные из ивовых прутьев или сделанные из дерева, они были известны уже несколько тысячелетий назад в разных регионах — от Северной Америки до Кавказа. Однако сегодня используются высокотехнологичные изделия из морозоустойчивого пластика, оснащенные стальными альпинистскими кошками и выдвигающимися пяточными упорами, облегчающими подъем на крутые склоны. «Вокруг Изборска сложный рельеф, и самые красивые места, как правило, самые труднодоступные, поэтому у нас снегоступы для горной местности, которые делают зимние прогулки не только комфортными, но и безопасными». При этом каких-то специальных навыков для таких прогулок, в отличие от лыжных, не требуется, если умеете ходить, освоите и снегоступы», — добавил Данил Литвинцев.

На снегоступах можно прогуляться по двум зимним маршрутам. В районе Изборского Городища со спуском по Мельничной балке — живописному «ущелью», и в Мальской долине с посещением одноименного монастыря и подъемом на главную видовую площадку района — холм в деревне Захново. Оба маршрута рассчитаны на 2-2,5 часа.

Для прогулок требуется лишь удобная зимняя одежда и теплая обувь размеров 36-45. Маленькие сборные группы — до 5 человек — формируются в Изборске по выходным и во второй половине дня в пятницу. Также гиды проводят индивидуальные походы в удобное для гостей время.