Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей

13:00, 16 февраля 2021, ПАИ

Пансионат «Кривск» теперь открыт не только для сотрудников Центрального банка. Отдохнуть здесь могут гости со всей Псковской области и из других регионов страны.

Пансионат расположился в 30 километрах от Пскова среди сосновых лесов на песчаном берегу Псковского озера. «Кривск» прошёл сертификацию по российской классификации гостиниц и получил категорию «четыре звезды». Прибывающих на отдых гостей размещают в двухэтажных коттеджах, отделённых друг от друга лесными перелесками. Неподалёку устроен причал для катеров, яхт и катамаранов, оборудован пляж.

Гости могут выбрать номера той категории, которая подходит именно им: однокомнатные одноместные номера; Джуниор сюит – однокомнатные и двухкомнатные номера для двух-трёх человек; люкс – двухкомнатные и трехкомнатные номера для 2-3 человек; апартаменты – четырехместные номера с кухонной зоной; Сюит – двухэтажные четырехместные номера с кухонной зоной.

Номера оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: wi-fi, телевизор, набор посуды, мини-бар, фен, телефон, сейф.

В спортивно-оздоровительном комплексе пансионата «Кривск» действует 24-метровый бассейн с водными горками. Любители активного отдыха могут посетить многофункциональный спортивный зал, тренажерный зал, зал для ЛФК и пилатеса, бильярдную, а также сауну и галокамеру.

Летом на территории действуют открытые бассейны, спортивные площадки, детский городок. К услугам гостей катание на велосипедах, прогулки на лошадях, сбор ягод и грибов, рыбалка и ежедневные экскурсии по региону.

Помимо особого воздуха, наполненного ароматами сосновой хвои и можжевельника, в пансионате предлагают гостям лечебно-оздоровительный отдых, основанный на сочетании природных факторов с оздоровительными и физиотерапевтическими процедурами.

Среди направлений - лечение опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани; лечение дыхательной системы, лор-органов; лечение периферической нервной системы; снижение веса.

Медицинские процедуры проводятся по назначению врача-терапевта, физиотерапевта медицинской части пансионата.

Гости также могут выбрать ингаляционную терапию, массаж (ручной/механический), УВЧ, СВЧ-терапию, электротерапию, магнитотерапию, фототерапию (лазеротерапия, КУФ), лимфопрессотерапию, ультразвуковую терапию, ультрафонофорез, отдохнуть в спа-капсуле и соляной комнате.

Работает бассейн с гидромассажем, уличные бассейны с подогревом, гидромассажная ванна, вихревая ванна. После водных процедур можно угоститься витаминным чаем или кислородным коктейлем.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

В пансионате устраивают развлекательные программы для гостей всех возрастов, концерты, тематические праздники и дискотеки. На большом экране кинозала демонстрируются фильмы для детей и взрослых.

Пансионат «Кривск» предлагает мастер-классы по изонити, джутовой филиграни, оригами, квиллингу, мастер-класс по диджеингу, танцевальные мастер-классы.

На территории работает библиотека, комната творчества и игровая комната с интерактивной приставкой X-box.

Гостям пансионата предоставляется трёхразовое питание по системе «шведский стол». Для приготовления блюд используются сезонные продукты, организован и стол здорового питания. В пансионате действуют два обеденных зала.

Забронировать номер в пансионате «Кривск» можно по круглосуточному номеру 8 (8112) 69-49-15 или по почте: 58AdminKrivsk@cbr.ru

Адрес: деревня Кривск, Печорский район, Псковская область.