6 млрд получит МЧС на новую технику

12:54, 16 февраля 2021, ПАИ

6 млрд рублей получит МЧС на обновление парка техники. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Деньги будут направлены в ведомство в 2021 году и пойдут на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники. Решение о выделении средств принято в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

На сайте кабмина отмечается, что поддержанию высокого уровня технического оснащения подразделений МЧС в России уделяется особое внимание. «Это одно из важнейших условий оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Решение правительства положительно скажется на защищённости граждан, их имущества, а также объектов экономики от пожаров и ЧС», - говорится в распоряжении.