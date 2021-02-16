0
14:45
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
13:25
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
13:00
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
12:48
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
12:38
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
12:33
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
11:35
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Еще новости
Общество

6 млрд получит МЧС на новую технику

 

6 млрд рублей получит МЧС на обновление парка техники. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Деньги будут направлены в ведомство в 2021 году и пойдут на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники. Решение о выделении средств принято в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

На сайте кабмина отмечается, что поддержанию высокого уровня технического оснащения подразделений МЧС в России уделяется особое внимание. «Это одно из важнейших условий оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Решение правительства положительно скажется на защищённости граждан, их имущества, а также объектов экономики от пожаров и ЧС», - говорится в распоряжении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
16 февраля 2021
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
16 февраля 2021
Около 350 мероприятий к Дню памяти военнослужащих 6-й роты пройдет в Псковской области
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
16 февраля 2021
Отдых на берегу Псковского озера: пансионат «Кривск» открыт для приёма гостей
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
16 февраля 2021
Необычный туристический маршрут открылся в Псковской области
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
16 февраля 2021
В Псковской области на карантин из-за ОРВИ закрыли две школы
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
16 февраля 2021
Псковская область одна из первых присоединилась к всероссийскому сообществу центров «Мой бизнес»
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
16 февраля 2021
Об ухудшении погодных условий предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр
16 февраля 2021
Удар по теневым предприятиям общепита – ПАИ-live c Юлией Шкляр

Идет загрузка...