Михаила Боярского госпитализировали

13:37, 16 февраля 2021, ПАИ

Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену народную артистку России Ларису Луппиан.

Известно, что Боярский сейчас находится в нековидном отделении клинической больницы № 122.

Диагноз актёра пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. «Мы до сих пор не знаем, что с ним. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести», – уточнила Луппиан.