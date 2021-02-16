Михаила Боярского госпитализировали
Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену народную артистку России Ларису Луппиан.
Известно, что Боярский сейчас находится в нековидном отделении клинической больницы № 122.
Диагноз актёра пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. «Мы до сих пор не знаем, что с ним. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести», – уточнила Луппиан.