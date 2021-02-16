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Общество

Михаила Боярского госпитализировали

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену народную артистку России Ларису Луппиан.

Известно, что Боярский сейчас находится в нековидном отделении клинической больницы № 122.

Диагноз актёра пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. «Мы до сих пор не знаем, что с ним. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести», – уточнила Луппиан.

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