Общественная приёмка нового детского сада прошла в Овсище

14:16, 16 февраля 2021, ПАИ

В Овсище прошла общественная приёмка нового детского сада, расположенного на улице Алёхина. В мероприятии приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместители Валентина Зубова и Александр Коновалов, депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков, руководитель учреждения Ольга Казакова, представители подрядной организации, а также активисты микрорайона Олег Ивченко и Юлия Таникова.

Как сообщил в своём Instagram-аккаунте депутат Григорий Стороненков, на объекте завершены строительные работы, благоустройство территории, установка веранд, спортивных и игровых элементов для будущих воспитанников детского сада. Учтены и потребности маломобильных групп населения. В учреждении оборудованы прачечная, пищеблок, медицинский кабинет, охранный пункт, в спальни и игровые уже размещена мебель. По данным городской администрации садик начнет работать в апреле.

Участники общественной приемки осмотрели двор и внутренние помещения детского сада, рассчитанного на 270 мест. «Вместимость детского сада полностью покрывает потребности микрорайона в местах для дошкольников с учетом развития микрорайона по Проекту планировки», – отметил депутат по округу Григорий Стороненков. Он также назвал это одним из самых значимых событий микрорайона наряду с открытием сквера на улице Технической.

«Детский сад просторный, яркий, современный. Я, как многодетная мама, очень рада, что в микрорайоне появился новый садик. Надеюсь, что детям тут понравится», – отметила жительница Овсище Юлия Таникова.

Активист микрорайона Олег Ивченко подчеркнул, что над проектом садика работали самые авторитетные специалисты, которые могли учесть гидрологию места строительства (почвы участка до строительства часто подтоплялись), поэтому за надежность объекта можно быть спокойным.

Детский сад на 270 мест возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделено около 213 млн рублей.